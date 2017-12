5 arsye pse Fifi duhet ta fitojë festivalin “Kënga Magjike”

Me muzikë ka vite që merret, por në industrinë muzikore shqiptare më fuqishëm hyri me këngën “Big Booty” në bashkëpunim me Çiljetën dhe Lil Kolin, para disa vitesh, shkruan lajmi.net.

Fifi më pas iu bashkua kompanisë “Max Production”, ku vazhdon edhe sot të jetë pjesë e saj.

Famën më të madhe e arriti me këngën e saj “Kus kus” e pas saj ajo solli edhe disa projekte tjera që rezultuan të suksesshme, këtu kujtojmë bashkëpunimin e kësaj vere me Aurela Gaçen, e cila u bë hit i verës, shkruan lajmi.net.

Përveç këngëve të saj personale, Fifi është edhe autore e shumë hiteve shqiptare, duke nxjerrë kështu një anë tjetër të saj, talentin në shkrimin e teksteve.

Vjeshtën e këtij viti karriera e saj u fokusua në festivalin e përvitshëm “Kënga Magjike”, ku u prezantua me një super baladë me titull “Zhurmë”, shkruan lajmi.net.

Qysh në momentet e para të publikimit, kjo këngë mori përmasa të mëdha, pasi u pëlqye nga i madh e i vogël, pasi Fifi tha gjithçka nga vetja në këtë projekt, duke e kompozuar dhe shkruar tekstin.

Aktualisht ajo është këngëtarja më e klikuar në këtë festival me rreth 3 milionë klikime brenda një kohe të shkurtë.

Kjo është arsyeja e parë pse Fifi meriton fitoren e festivalit, (artiste me vlera)!

Një artiste si ajo, e cila në moshë kaq të re, ka bërë revolucion duke mos u dukur seksi dhe duke u pëlqyer vetëm për talentin e saj nga publiku, i cili vitet e fundit është ushqyer vetëm me zhveshje dhe jo muzikë.

Arsyeja e dytë pse Fifi meriton të fitojë në “Kënga Magjike”, (aspak seksi dhe e pëlqyer nga publiku)!

Këtë vit në festival Filloreta Raçi, konkurron edhe veten, pasi edhe 4 projekte tjera janë me tekst të saj, Valon Shehu, Silvana Rusi, Fjolla Morina ft. Blasta, Mishela Rapo, të gjithë pjesë e gjysmëfinaleve!

Kjo është arsyeja tjetër pse një artiste si Fifi meriton të shpallet fituese e festivalit, (tekst shkruese edhe e 4 këngëve tjera në festival), shkruan lajmi.net.

Që nga viti 2005 kur fitoi Genta Ismajli në “Kënga Magjike” dhe në 2009 kur çmimin e fitoi bashkëpunimi i Rosela Gjylbegut nga Shqipëria dhe Eliza Hoxhës nga Kosova, ky festival nuk u fitua më nga kosovarët!

Një tjetër arsye e thjeshtë (arsyeja e katërt) pse duhet të u jepet më shumë vëmendje artistëve kosovarë, që realisht në muzikën komerciale, po e mbajnë tregun në Shqipëri (edhe pse jemi një, pa keqkuptime).

Dhe për ta përmbyllur me Fifin, këto gjykime janë bazuar edhe në komentet e njerëzve kundrejt këngës së saj “Zhurmë”, e cila performohet live të mërkurën e datës 6 dhjetor në Pallatin e Kongreseve në Tiranë.

Një këshillë për konkurrentët e tjerë (sidomos artistët “big” të cilët duke munduar të ruajnë veten me pikë në tabelë, penalizojnë konkurrentët e rinj të cilët meritojnë shumë dhe marrin pak në të tilla gara për shkak të konkurrencës) ,vlerësoni artistët e vërtetë dhe jepni më shumë vëmendje artistëve të rinj të cilët janë e ardhmja juaj!(arsyeja e pestë)./Lajmi.net/