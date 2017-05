48 orët e fundit të Isa Mustafës

Është moment i të vërtetës, moment të cilin çdo kundërshtar në politikë e pret. Jane 48 or ë t e ankthit nga njëra palë dhe shprese tek tjera, tëerheqja e litarit për të shfaqur muskujt vetëm sa do të sforcohet.

Dy partitë kryesore në vend që bashkeqeverisin për interesa të pak njerëz në kryes të secilës, pa asnjë dashuri por interes po ndjejne se iu ka ardhru fundi së bashku.Sikur një qift i martuar pa dashuri dhe ndjen se asgje me nuk mund t’i nxit të bashkëjetojnë. Derisa PDK gjindet në pozitën idele për të rrezuar këtë qeveri , e njejta nuk ndodh me partnerin tjetër të koalcionit LDK-në e cila po krijon insinuta të ndryshme për t’i shpëtuar rënies.

Të dy partitë po lozin me kartat e tyre në dëm të tjetrit dhe në interes të vetvetës, por përse është tani rasti ideal i PDK-së dhe fatal për LDK-në. PDK ndihet fituese morale karshi LDK-së , pasi arriti të bëjë koalicion me ata që nuk lanë gje pa thënë për Hashimin, SHIK-un dhe prap me ta bçri koalicion. PDK arriti të bëj president njeriun më te “urryer ” nga LDK, duke u dëshmuar Thaçi dhe njëherë fitues ndaj Isës dhe LDK-së.

PDk arriti t’ia le në dorë “ kembet e arushes ” ceshtjen e demrakcionit, arriti te perforcoj iden se LDK nuk eshte parti qe ka guximin per te marr hapa teguximshem. Mos hajpa e ansje vendi t epunes, deshtimi ne UNESKO, deshtimi ne njohje, mugnesa e liberalizimit te viazve tj jane vetem disa sdeshtimi qe i atribohen qeveriseje se LDK-se. Përflitja për fillimin e punës së Gkylkates Scpeiale e perpjeshton PDK per te shkaur ne zjgehdjet, duke ditur se rivali i saj është i dëmtuar si nga brenda ashtu edhe nga jashte per ato që u ceken me lart, prandaj mundoeht te shfrytezoj renien ekesja qeverisje per t”u knifrumaur si force e pare ne vend dhe per ta ofrmuar pastaj qeverine.

Derisa krejt e kundërta ndodh me LDK-në e cila është me e ndarë se kurrë më parë pas bërjes së koaliconit me PDK-në, respektivisht zgjedhjen e Thaçit president. Ndërsa nga jashtë zyrave të partisë, tek elektorati, qytetarët nuk shohin asgjë pozitive për vendin, nuk ka hapur asnjë vend pune. Asnjëherë nuk janë larguar njerëz më shumë nga vendi se gjatë këtyre tri viteve të koaliciont të LDK-së, dhe kjo flet mjaft qartë për dëshpërimin e njerëzve të cilet më nuk po gjejnë zgjidhje tjetër përvec për të ikur nga vendi.

Isa Mustafa po mundohet të bëjë trikun e fundit, duke shtyrë procedimin për demarkacionin pas mocionit për rrëzimin e qeverisë, Isa po “ shantazon ” PDK-në përpara faktorit ndërkombëtar në rast se bije Qeveria e udhëhequr nga ai,me aluzionet se ne do e votonim demarkacioni por nuk na dhanë mundësi. Edhe në rast se bije Qeveria, rrjedhimisht demarkcioni do t’i mbetet barrë qeverisjesës së ardhshme të cilën Isa e di se me nuk do të jetë aty ku është. Pra në të gjitha mënyrat në këtë rast barra do i bie PDK-së, mirëpo e sigurtë pothuaje është se Isën më nuk e shpëton asgjë. Kameloni i politikës po bjen në kurthën të cilën ai iu ngirti mbi 100.00 votueseve të LDK-së me besimin për kauzen “ kurrë me PDK-ne ”. Nuk dihet se çfarë përalla do thurr Isa për votuesit e tij, por e sigurtë është se përveç vartësve dhe servilëve më askush nuk iu beson gënjeshtrave dhe mashtrimeve të tija. Fatkeqësia tjetër është se kushdo që vjen pas Isës nuk do të bëjë asgjë më mirë, përveç se arrogancën e tij shpresoj mos ta trashëgoi askush. Ky popull duron çdo gjë por jo arrogancën, injorimin dhe përbuzjen që iu bëri Isa.