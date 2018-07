24 fakte që ju i keni besuar si të vërteta, por janë 100% false /FOTO

Fakte. Ato janë ato që e bëjnë botën të shkojmë përreth - fjalë për fjalë. Prej momentit të lindjes, ne jemi të inkurajuar që të mësojmë sa më shumë që të jetë e mundur. Kjo është ajo që ne marrim përmes shkollës, kolegjit dhe me shpresë në vendin e punës. Ndërkohë që ka disa njerëz që padyshim që ndjekin njohuritë e tyre shumë më tepër se të tjerat (si Stephen Hawking), ka disa fakte që duket se janë thjesht të rreme ose gënjeshtra.

Por rezulton se mund të dimë më pak se çfarë mendojmë. Në një botë ku pothuajse çdo pjesë e informacionit në ekzistencë nuk është më shumë se disa klikime larg (ende shumë prej nesh ende insistojnë në shikimin e fotografive te macet), ne njerëzit kemi marrë shumë fakte tona të përziera. Aq shumë që shumë pjesë të njohurive të pranuara zakonisht janë krejtësisht të pavërteta – dhe më besoni, këto konceptime të gabuara do t’ju habisin, transmeton lajmi.net.

Në fakt, (po, fjala fakt do të përdoret shumë këtu) 82% e të rriturve në Britani të Madhe pranojnë se ata kanë të paktën një keqkuptim afatgjatë. Kjo duke u thënë, duke qenë se shumica prej nesh u rritën për të besuar, mes shumë ideve të tjera të gabuara, që kameleonët ndryshojnë ngjyrën në përputhje me mjedisin e tyre, është e lehtë të kuptohet pse ky numër është kaq i lartë. Për më tepër, disa prej këtyre “fakteve” nuk janë as ide të gabuara, por mitet e përgjithshme …

1. Kafja është bërë nga fasulja

Duke pasur parasysh se unë konsumoj kafe në një bazë pothuajse çdo ditë, kjo me të vërtetë erdhi si një surprizë për mua. Starbucks legjitimisht kanë fasule kafeje në shfaqje e tyre! E pra, rezulton se këto “fasule” nuk janë fasule, por fara.

2. Mali Everest është mali më i lartë në botë

Pavarësisht nga njerëzit, shumë fjalë për fjalë, duke vdekur për të arritur samitin e saj, Mount Everest nuk është teknikisht mali më i lartë në botë. Pra, ndoshta nuk është një ide e mirë të rrezikoni jetën tuaj për të shënuar atë në listën tuaj të kovë! Mali më i lartë nga baza në majë është në të vërtetë Mauna Kea.

3 . Ju mund të shihni murin e madh të Kinës nga Hëna

Unë në fakt kisha rastin të vizitoj Murin e Madh të Kinës në vitin 2010 dhe buzëqeshi në “dijen” se isha duke qëndruar në një strukturë që mund të shihej nga hëna – por mjerisht nuk kam qenë i gabuar. Ky është një mit i plotë, i cili është konfirmuar si i pavërtetë nga astronautët Apollo. Në fakt, Muri i Madh nuk është më i gjerë se shumë autostrada.

Megjithatë, Muri i Madh mund të shihet nga hapësira – por vetëm në pjesën e poshtme të orbitës së Tokës dhe në fillim të hapësirës së njohur si linja Kármán (në një lartësi prej 100 km), dhe në kushte të favorshme.

4. Shtatë vite qeni është ekuivalenti i një viti njerëzor

Kur mendojmë se sa të vjetër jemi, ne kurrë nuk e konsiderojmë jetën e tyre në aspektin e viteve të njeriut. Në të vërtetë, megjithatë, ekuivalenti i “viteve të qenëve” varet nga madhësia dhe raca e një qeni.

5. Ngrohja e trupit humbet më shpejt përmes kokës

Sa herë që binte borë kur isha fëmijë, nëna ime më paralajmëroi se duhej të vishja një kapelë. Ajo, si miliona të tjerë, besonte se ne humbim shumicën e nxehtësisë së trupit tonë përmes kokës sonë. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se është një mit dhe heqja dorë nga një kapelë nuk do të bëjë dallim në të ftohtin.

6. Toka rrotullohet rreth diellit

Shumë mësues të shkencave të shkollës së mesme kanë mëkat që të përgjigjen për mësimin e kësaj teme. Pavarësisht se besohet nga pothuajse 99% e popullsisë, Toka nuk sillet rreth diellit. Ajo në fakt rrotullohet rreth masës qendrore të sistemit diellor. Tani kjo është diçka që nuk më është mësuar!

7. Kikirikat janë një lloj arre

Ky është po aq i keq sa keqkuptimi i fasuleve të kafesë! Kikirikë janë në të vërtetë bimë të vetme. Ata janë në të njëjtën familje si bizele dhe fasule – familja Leguminosae.

8. Sheqeri i bën fëmijët hiper

Ndonëse kjo ndoshta nuk është diçka që ju duhet të tregoni pak njerëz në jetën tuaj për hir të dhëmbëve të tyre, një numër ekspertësh kanë ndërmarrë kërkime shkencore që kanë treguar se konsumi i sheqerit nuk ka efekt mbi hiperaktivitetin e një fëmije.

9. Njerëzit kanë pesë shqisat

Ndihem i tmerrshëm tani që e di të vërtetën për këtë sepse është diçka që kam mësuar një mësim të shkollës së mesme kur unë isha një nxënës. Por rezulton se aktualisht ka nëntë ndjenjat e konfirmuara dhe hulumtuesit kanë hipotizuar se njerëzit mund të kenë deri në 21.

10. Biskota e pasurisë filloi në Kinë

Pavarësisht se ishte një element kryesor i restoranteve kineze këto ditë, biskota e pasurisë u shpik nga japonezët amerikanë. Megjithatë, popullariteti i tyre çoi në miratimin e tyre nga kinezët.

11. Vikingët mbanin helmeta me korniza

Nëse ke qenë ndonjëherë në një vend nordik, atëherë do të dish se ka më shumë kapela të Vikingëve për shitje. Sidoqoftë, pavarësisht se janë aq të lidhur me Vikingët, nuk ka dëshmi se ata i kanë veshur këto helmeta.

13. Ju kurrë nuk jeni më shumë se gjashtë metra larg nga një mi në Londër

Sigurisht, ka shumë mi në Londër, por kjo statistikë e frikshme nuk është asgjë më shumë se një vlerësim i përafërt.

14. Hëna ka një anë të errët

Na vjen keq, Pink Floyd, por në kundërshtim me besimin popullor, hëna nuk ka një anë të errët. Kjo ndodh sepse vazhdimisht rrotullohet në aksin e vet, dhe si rezultat, nuk ka asnjë fushë të saj që është ndonjëherë në errësirë ​​totale. Prapëseprapë, nëse fotografia më sipër është diçka për të shkuar, është e lehtë të kuptohet pse njerëzit e mendojnë këtë!

15. Marsi është i kuq

Mund të quhet Planet e Kuq, por Marsi nuk është në të vërtetë e kuqe. Ngjyra që shihet në fotot e saj është shkaktuar nga ndryshkja e hekurit.

16. Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre

Njerëzit ne nuk përdorim vetëm 10% të trurit tonë, kështu që ne mund ta ndalojmë ta përdorim atë si një justifikim për budallallëkun apo jo që të arrijmë atë që duam në jetë.

17. Thonjtë tuaj vazhdojnë të rriten pasi të vdisni

Vdekja do të thotë që të gjitha proceset biologjike ndalen përgjithmonë. Pra, si dreq thonjtë tuaj ende rriten? Epo, ata nuk rriten, dhe kjo është një keqkuptim total. Në të vërtetë, lëkura juaj zvogëlohet kur vdesin si pjesë e procesit të dekompozimit, duke krijuar iluzionin e rritjes së thonjve.

18. Lakuriqët janë të verbër

Blind si një bat mund të jetë një nga klishet më të njohura atje, por asnjë nga 1.100 lloje të dokumentuara të lakuriqëve nuk janë të verbër pavarësisht se janë të natës.

19. Një hapësirë ​​e kujtesës së peshqve të shpendëve është vetëm tre sekonda

Në kundërshtim me besimin popullor, peshku i kuq ka kujtime mjaft të mira për peshqit. Është vërtetuar se ata madje mund të trajnohen për t’u përgjigjur në mënyra të caktuara për stimuj si drita, muzika.

20. Ngjyra e kuqe i bën demat të zemëruar

Ne e kemi dëgjuar të gjithë idiomin se disa gjëra janë si “një leckë e kuqe në një dem”. Megjithatë, pavarësisht nga popullariteti i kësaj fjale, është një mit i plotë se ngjyra e kuqe e bën demin të zemëruar. Ata në të vërtetë mund të shohin vetëm kaltër dhe verdhë.

21. Frankenstein ishte emri i përbindëshit të Mary Shelly

Unë u trondita kur e lexova Frankenstein për herë të parë dhe zbulova se Frankenstein ishte në të vërtetë emri i krijuesit të përbindëshit.

22. Burrat mendojnë për seksin çdo shtatë sekonda

Burrat – në të vërtetë, të gjithë meshkujt – mendojnë shumë për seksin, nuk ka prova shkencore për të mbështetur besimin se meshkujt mendojnë për seksin çdo shtatë sekonda.

23. Karrota ju ndihmon të shihni në errësirë

Pra, ka pak shkencë pas këtij keqkuptimi. Ndërsa është e vërtetë që karotat përmbajnë vitaminën A dhe se kjo përdoret nga trupi për të sintetizuar rodoxin – pigmentin që ju lejon të shihni në kushte të lehta drite. Nëse nuk keni mjaft Vitamina A ju do të zhvilloni nyctalopia ose verbërinë e natës. Karota thjesht mund t’ju ndihmojë të shihni si një person normal.

24. Ngrënja i djathit para shtratit shkakton ankthe të këqija

Megjithëse djathi besohet të shkaktojë më shumë ëndrra të ngarkuara emocionalisht, nuk ka prova për të sugjeruar se ajo shkakton ankthe të këqija. /Lajmi.net/