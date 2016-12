2016-ta: Viti kur votuesit rimorën kontrollin e botës

Viti 2016 po përfundon ashtu siç filloi: Me sytë nga Amerika dhe Rusia. Disa gjëra kanë ndryshuar këto 12 muajt e fundit, natyrisht.

Pak menduan se Britania do të kishte votuar për të lënë BE-në të njëjtin vit që Donald Trump u zgjodh president i Shteteve të Bashkuara. Kjo ka qenë një goditje fatale për anketuesit, shkruan the telegraph.

Por nga ana tjetër, ky ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për shumë votues. Ne kemi hyrë në vitin 2017 me liderë të rinj, pasi goditëm problemet e vjetra.

Këto probleme tronditen klasën politike të Perëndimit. David Cameron, për shembull, u përpoq të qetësonte rritjen euroskepticizmi duke mbajtur një referendum që supozohet se do ta fitonte. Ajo nuk ishte një thjesht referendum për qëndrimin në Evropë, por edhe një lëvizje politike kundër migrimit masiv dhe çdo aspekt tjetër të konsensusit liberal.

Besimi se njerëzit ishin të rëndësishëm në kohën e zgjedhjeve, por injoroheshin në zyra u refuzua: britanikët votuan për ndryshim të vërtetë.

Hillary Clinton për shembull, i kishte bërë keq llogaritë e fushatës. Ajo shpresonte se një kombinim i mbështetjes së ekspertëve dhe negativiteti i kundërshtarit, do mund t’i jepte asaj Shtëpinë e Bardhë, por se ishte gabuar. Pavarësisht pikave të forta dhe dobësive, fitorja e tij Donald Trump, përfaqësojnë refuzimin ndaj demokratëve që edhe pse kishin tetë vjet në pushtet, dështuan për të bënin një arsyetim bindës për rizgjedhjen e tyre.

Por tani, Trump trashëgon një situatë tejet të tensionuar me Rusinë, e cila akuzohet se ka ndërhyre në zgjedhjet presidenciale amerikane. Transformimi i papritur i Barak Obamës në Ronald Regan erdhi shumë vonë. Pasi dështoi të ndalonte përparimet ruse në Ukrainë dhe Siri, presidenti aktual ai ka vendosur papritur se Moska duhet poshtëruar.

Çfarë ka bërë? Ka dëbuar diplomatët një pak. Duket se zoti Obama po përpiqet ta ktheje një skandal në një krizë ndërkombëtare me të cilën mund ti lidh duart e zotit Trump. I frikësuar se Trump mund të bëjë aleancë me Putinin, ai ndoshta do të detyrojë presidentin e ardhshëm të mbështesë sanksionet diplomatik. Për fat të keq për zotin Obama, Moska ka vendosur të mos angazhohet në këtë sulm dhe ka deklaruar se nuk do të dëbojë asnjë diplomat amerikan. Kjo ndoshta do ti lërë Trump-it hapësirë më të madhe për të luajtur pas inaugurimit.

Por në fund të fundit, pavarësisht nga ndarjet e Perëndimit, atij do t’i duhet të bashkohet kundër terrorizmit. Sot ne raportojnë se një aspekt i jetës në vitin 2017 do të jenë të ndryshme: policë të armatosur tani do të patrullojnë rregullisht qytetet e mëdha europiane. Detyra e vështirë e këtij viti që po vjen, do të jetë, si gjithmonë, balancimi i lirisë me sigurinë. /syri.net