20 vjeçari në Fier, u vra me një plumb në kokë

Detaje të reja bëhen me dije lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi të premten në Fier, ku një 20-vjeçar u vra ndërsa një tjetër u plagos, gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë.

Xhulio Sollaku 20 vjeç nga fshati Katund i ri në Elbasan dhe Arben Muça 37 vjeç, bashkë me 4 bashkëpunëtorë të tjerë kishin shkuar për të grabitur shtëpinë e dy të moshuarve.

Gjatë përplasjes me armë me policinë, u vra Xhuliano Sollaku, ndërsa Muça mbeti i plagosur.

20-vjeçari është qëlluar vetëm me një plumb në kokë, duke gjetur vdekjen e menjëhershme.

Ndërkohë që 37-vjeçari i plagosur ka marrë plumb në këmbë, duke mbetur i plagosur jashtë rrezikut për jetën.

Ndërsa bashkëpunëtorët e tjerë arritën të largoheshin.

Nga ana tjetër, trupin e pajetë të 20-vjeçarit, e ka tërhequr pasdite nga morgu xhaxhai i Xhuljano Sollakut.