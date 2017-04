20 telefonat e mençur më të mirët në botë, i pari nuk është iPhone, por as Samsung

Tani që kanë kaluar disa ditë që Samsung ka lansuar telefonin e fundit në treg Samsung Galaxy S8 shumë njerëz janë në garë se cili telefon i mençur është më i mirë se tjetri

Business Insider ka bërë një listë në bazë të performancave se cili telefon i mençur është më i mirë se tjetri, dhe në vendin e parë do ju befasoj se kush është.

Pritej që njëri nga iPhonet ose Samsunget të ishte në këtë pozitë, por që aty gjindet Google Pixel. Kjo listë është bërë në bazë të performancave dhe veçorive që ka secili telefon. Kjo është radhitja:

20. BlackBerry Classic

19. BlackBerry Priv

18. Samsung Galaxy Note 5

17. ZTE Axon 7

16. LG V20

15. Moto G5 Plus

14. HTC 10

13. Moto Z

12. Huawei Mate 9

11. OnePlus 3T

10. iPhone SE

9. iPhone 6S

8. iPhone 6S Plus

7. LG G6

6. Galaxy S8

5. Galaxy S8+

4. iPhone 7

3. iPhone 7 Plus

2. Google Pixel XL

1. Google Pixel. /Lajmi.net/