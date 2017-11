20 sekondat më të këqija në histori të futbollit (VIDEO)

Futbolli gjithmonë na dhuron momente emocionuese, të paharruara.

Përgjatë historisë, ky sport ka ngulitur kujtime të paharruara në mendjet e tifozëve.

Këto kujtime përfshinë si gjëra të lavdisë, e po ashtu edhe të dështimeve.

Kështu për shembull është një video e vitit 1993 që vjen nga futbolli anglez, e realizuar gjatë një përballje mes QPR dhe Manchester Cityt.

20 sekonda të asaj ndeshje, po cilësohen si më të këqijat në histori të futbollit./Lajmi.net/

An Italian magazine has elected this as the worst 20 seconds of football ever played (QPR vs. Man City, 1993) pic.twitter.com/O9qskaB1KU

— Football Funnys (@FootballFunnys) November 3, 2017