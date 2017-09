2.5 milionë euro kanë shpenzuar institucionet publike në telefoni mobile në vitin 2016

Zyrtarët e institucioneve të Kosovës po del që nuk janë ambientuar ende me përdorimin e aplikacioneve nëpër telefonat e ‘mençur’.

Pavarësisht që pothuajse çdo i zyrtar i shtetit ka qasje në viber, skype, ëhatsapp, facebook, shpenzimet në komunikim nuk janë zvogëluar nga viti në vit, por janë rritur.

Agron Demi nga instituti GAP ka bërë një analizë ku ka treguar se institucionet publike në Kosovë kanë shpenzuar 2 milionë e 567 mijë euro në telefoni mobile më 2016, 50 mijë euro më shumë se në vitin 2015, shkruan lajmi.net.

“Aplikacionet e komunikimit (viber, skype, ëhatsapp, facebook), krejtve na kanë ulur shpenzimet. Përveç institucioneve publike. Institucionet shpenzojnë më shumë në telefoni mobile tash, se sa në kohën kur s’ka pas shtrirje kaq të madhe të internetit. Për shembull, më 2016 Komuna e Kamenicës ka shpenzu mbi 60% më shumë se sa më 2010. Komuna e Klinës, Dragashit e plotë komuna tjera kanë shpenzu më shumë në vitin e fundit, se sa në vitet paraprake. Krejt institucionet publike kanë shpenzu 2,567,000 milionë euro për shpenzimet e telefonisë mobile më 2016, apo mbi 50 mijë euro me shumë se sa më 2015. Me ju tregu dikush zyrtarëve publik qysh me e përdorë Viber-in? Çka është more ky eksploatim, si me kanë nën kolonizim”, ka shkruar Demi në rrjetin social Facebook./Lajmi.net/