18 shenjat që tregojnë se partneri juaj ka humbur interes në marrëdhënie!

Këtu janë 18 shenjat që tregojnë se partneri juaj ka humbur interes në marrëdhënie!

Janë shumë të zënë të të japin kohë

Koha, kur jepet një herë, nuk mund të kthehet. Partnerët gjithmonë japin njëri-tjetrin në një marrëdhënie, një mënyrë për të treguar kujdesin dhe dashurinë e tyre për njëri-tjetrin. Nëse partneri juaj ju tregon se ata janë shumë të zënë dhe nuk do të jenë në gjendje të kursejnë disa orë për të ardhur në shtëpi dhe të kenë drekë me ju – ata kanë humbur tashmë kartën e kujdesit, transmeton lajmi.net.

Ju merrni të gjithë të ngazëllyer për të folur me ata pasi kaloi gjithë ditën në punë. Ju iu afroheni atyre. Ata janë gjithmonë i pari që largohet, duke bërë përjashtime të çuditshme për t’u larguar nga ju – si thirrja nga një mik për t’i ndihmuar ata me makinën e tyre, edhe pse e dini se nuk kanë shokë aq të ngushtë. Tani kombinoni këto dy koncepte së bashku: të doni të largoheni nga ju dhe të kujdeseni. A janë ata të mirë për një marrëdhënie? Ata shkojnë ditë pa ju folur, pavarësisht t’ju them se ata do të jenë atje për ju … jo se si shkon në një marrëdhënie ku partneri juaj me të vërtetë kujdeset.

JANË INDEKSIV

Pra, ata vazhdojnë të luajnë lojëra maca dhe miu – vetëm kur të heqësh dorë, ata janë të gjithë në marrëdhënie; kur e quani atë, ata fillojnë të mendojnë të kthehen së bashku. Mos lejoni që ata të përfitojnë një përfitim kaq të madh prej jush dhe t’u bëjnë të ditur se marrëdhëniet nuk përcaktohen nga aspekte të tilla të klisheve si vijnë dhe shkojnë kur dikush dëshiron.

Ju merrni për të pasur një fjalë në të too. Nëse ata nuk mund ta pranojnë këtë fakt, atëherë ju jeni që duhet të largoheni me siguri, sepse në mënyrë të qartë, nëse ju largoheni ose qëndroni nuk ka ndonjë shqetësim të tillë për ta.

Mund të ketë raste kur dyshoni se partneri juaj ose vlera e marrëdhënies tuaj është e vlefshme. Kur partneri juaj nuk kujdeset për të mjaftueshme, ata nuk do të bëjnë asgjë për t’ju siguruar se çdo gjë është e mirë nëse ata janë vetë të pavendosur. Mos e humbisni veten për një marrëdhënie të tillë.

Ata duan vëmendje

Ata ju fajsojnë vetëm ju

Ju trajtojnë me arrogancë

Janë mospërfillës

Janë jo-mbështetës

Ju trajtojnë si një “outsider”

Ata ju bëjnë që të ndiheni e pavlerë

Kërkimfaljet e tyre nuk kanë asnjë kuptim

Ata përpiqen t’ju ndryshojnë

Vetëm seks, jo dashuri

Fillojnë duke ju tradhëtuar

Asnjë përpjekje për t’ju mbrojtur

Ata nuk po e kujtojnë atë që ju thoni

Ata ju bëjnë të qani më shumë dhe më shumë

Gjithçka duan për veti

Kanë qështje të pazgjidhura me ju. /Lajmi.net/