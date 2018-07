14 zakone që sjellin lodhjen

Nëse ndiheni gjithnjë të lodhur dhe pa energji do të thotë se nuk i keni vënë ende re zakonet që ju shkaktojnë këtë gjendje! Edhe zakonet e thjeshta të përditshme mund t’ju lodhin shumë fizikisht, për të mos folur më pas për një sërë sjelljesh mendore

Nëse energjitë psikofizike kanë tendencë të ulen, faji nuk mund të jetë vetëm i netëve “të bardha” që keni kaluar së fundi. Edhe zakonet e thjeshta të përditshme si për shembull mospirja e një gote uji, mosngrënia e mëngjesit ose konsumimi i alkoolit përpara gjumit, mund t’ju lodhin shumë fizikisht, për të mos folur më pas për një sërë sjelljesh mendore: të mos thënët asnjëherë “jo”, ose kërkimi i vazhdueshëm i përsosmërisë me çdo kusht.

Gjithsesi, mënyrat për të “rikarikuar bateritë” ekzistojnë, ashtu siç sugjeron edhe portali “Health”, cili ka renditur në një listë 14 zakone të këqija, të cilat ulin energjitë fizike dhe psikologjike.

Shmangia e ushtrimeve fizike kur jeni të lodhur

Paradoksalisht, përftohet efekti i kundërt: këtë e bën të ditur një studim i Universitetit të Xhorxhias, i cili ka evidentuar se si një aktivitet i rregullt fizik rrit rezistencën, ndihmon në funksionimin e mirë të sistemit kardiovaskular, ndërsa dërgon oksigjen në muskuj. Ndaj, mendohuni mirë herën tjetër kur të keni dëshirë të mos shkoni në palestër.

Mospirja mjaftueshëm e ujit

Dehidratimi (edhe i paktë) prek nivelet tuaja energjike, sepse redukton sasinë e gjakut, ndërsa e bën atë më të trashë, duke kompromentuar pompimin e zemrës. Ndërkohë, ul shpejtësinë me të cilën oksigjeni dhe substancat ushqyese arrijnë muskujt dhe organet e tjera.

Mungesa e hekurit

Mungesa e hekurit mund të shkaktojë dobësi, irritim dhe lodhje, si dhe mund të minojë aftësinë e përqendrimit dhe të rrisë rrezikun e anemisë. Ja përse është mirë të merrni sasinë e duhur të tij, duke konsumuar ushqime të cilat e përmbajnë atë, si p.sh. mish viçi pa yndyrë, vezë, fasule, perime me gjethe jeshile, arra.

Kërkimi i përsosmërisë

Sforcimi për të arritur përsosmërinë, që në të vërtetë nuk ekziston, çon në të punuarit në mënyrë edhe më kërkuese dhe më gjatë se zakonisht, por objektivat që i vendosni vetes, janë aq irreale, saqë bëhen të pamundura dhe kjo gjë shkakton parehati në jetë.

Të bëni një mal me një kokërr rërë!

Nëse mendoni skenarin më të keq, për çdo rast të jeni të sigurt se ai realizohet, ndërsa ky ankth do t’ju paralizojë aq shumë, saqë do t’ju lërë gjithmonë mendërisht të lodhur.

Mosngrënia e mëngjesit

Ushqimi jep energji dhe, kur flini, organizmi konsumon atë që keni ngrënë një natë më parë, për të stimuluar pompimin e gjakut dhe qarkulluar oksigjenin. Për këto arsye, kur zgjoheni në mëngjes, është e nevojshme të rimerrni energjitë me një mëngjes të mirë, i cili i bën shumë mirë organizmit.

Ngrënia e ushqimeve të këqija

Ushqimet e pasura me sheqer dhe karbohidrate të thjeshta, rrisin nivelin e glicemisë në gjak, e në këtë mënyrë, trupi juaj do të ndihet menjëherë i lodhur. Ndaj “ilaçi” i duhur është mbajtja konstante e nivelit të sheqerit në gjak me një dietë të ekuilibruar.

Të mos thënët “Jo”

Të qenët “të mirë”, shpeshherë do të thotë humbje energjish psikofizike. Por, të mësuarit e të thënët “Jo”, është tepër e thjeshtë. Provojeni!

Një zyrë e pasistemuar

Sipas një studimi të Universitetit Princeton, një tryezë e çrregullt, e mbushur me dokumente të hedhura gjithandej, ndikon mendërisht, sepse limiton përqendrimin dhe aftësinë e trurit për të thithur informacione. Ndaj, në fund të ditës, është më mirë që të vini rregull në vendin tuaj të punës në mënyrë që, mëngjesin tjetër ta nisni sa më mirë.

Puna gjatë pushimeve

Kontrollimi i email-eve gjatë pushimeve, ose edhe gjatë një dite të vetme pushimi, do ta humbte totalisht vlerën e relaksit dhe të fitimit të energjive të reja.

Pirja e një ose dy gotave verë përpara gjumit

Gllënjkat e natës së mirë mund të duken një mënyrë e mirë për t’u relaksuar dhe për të fjetur, por në fakt është e kundërta. Në mëngjes do të zgjoheni më të lodhur se një ditë më parë!

Email-i në shtrat dhe navigimi në rrjetet sociale

Drita e ekranit të kompjuterit, lap-topit, tabletit apo e celularit, arrin t’ju dëmtojë sytë dhe të ulë nivelin e melatoninës.

Pirja e shumtë e kafeve për të rezistuar gjatë ditës

Deri në dy filxhanë kafe në ditë janë më se të mjaftueshëm për t’u bërë ballë të gjitha impenjimeve të ditës, por një përdorim më i madh i kafeinës, mund të shkaktojë pasoja të mëdha në ciklin e gjumë-zgjimit.

Qëndrimi zgjuar deri vonë gjatë fundjavës

Shumë mirë nëse nuk punoni, pra mund ta shijoni faktin e argëtimit deri vonë, por bërja e pak orëve gjumë të shtunën dhe qëndrimi vonë të dielën, do t’ju merrte të gjitha energjitë për të nisur mbarë një javë të re!