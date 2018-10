12 shenjat e Horoskopit dhe sekretet e tyre të patreguara ndonjëherë

Është e kotë ta mohosh: të gjithë kemi skelete në dollap dhe nganjëherë mund të kemi frikë edhe se do të zbulohen.

Nuk është e lehtë të tregojmë disa anë të vetes sonë sepse do të donim t’i fshihnim edhe nga vetja jonë. Ka nga ata që i jetojnë këto situata me turp dhe ata që e bëjnë këtë me ironi dhe zemërgjerësi.

Për të zbuluar se çfarë na fshehin njerëzit përreth nesh, Horoskopi dhe Yjet tregojnë se cilat janë skeletet në dollapin e secilës prej shenjave të zodiakut!

DASHI – Në të vërtetë, nuk keni shumë sekrete për të fshehur, veproni gjithmonë me spontanitet të madh dhe nuk keni frikë apo turp të pranoni disa mëkate të vogla. Një gjë që ju nuk e pranoni me lehtësi të madhe është pasioni juaj për lojërat e fatit.

Rreziku ju tërheq si një magnet. Ju jeni në gjendje t’i kaloni mbrëmjet, duke luajtur poker me miqtë ose duke luajtur ruletë në ndonjë kazino.

DEMI – Megjithëse ju keni reputacionin e përkatësisë në shenjën më besnike të Zodiakut, edhe ju keni skeletet tuaja në dollap dhe shpesh janë tradhtitë që nuk keni qenë në gjendje t’u rezistoni.

Është e vështirë për ju që të mbani marrëdhënie jashtëmartesore për një kohë të gjatë dhe nuk preferoni të pranoni dobësitë tuaja trupore. Nga ana tjetër, ju kurrë nuk lini që t’u mungojë asgjë partnerëve tuaj dhe nuk jeni të shqetësuar nga fajësia. Frika e zbulimit, megjithatë, mund të jetë një burim ankthi i madh.

BINJAKËT – Duke folur për skeletet në dollap me ju është një kënaqësi e madhe sepse keni kaq shumë që shpesh harroni se ata janë atje, të gatshëm për t’iu futur në telashe në çdo kohë. Ndër të gjitha këto skelete, një nga më të njohurit e eksponentëve të shenjës suaj është me siguri të gënjesh në lidhje me moshën tuaj të vërtetë.

Ju e keni zakon të hiqni disa vjet dhe shpesh edhe ju bindni veten, duke harruar të zbuloni moshën tuaj të vërtetë për partnerët tuaj edhe pas viteve dhe viteve që i njihni.

GAFORRJA – Ju jeni mjaft paranojak dhe shumë shpesh ju mundoni veten me mendimin se të dashurit tuaj mund të fshehin diçka të rëndësishme nga ju.

Po sikur të ishin të tjerët të zbulonin skeletet e tua të fshehura? Ndër më të zakonshmet, sigurisht që do të vazhdoni të dëgjoni ish-ët tuaj. Është më e fortë se ju dhe keni aftësinë e jashtëzakonshme që të mos ia zbuloni askujt, as mikut tuaj më të mirë. Dhe nëse partnerët tuaj jua kthejnë me të njëjtën monedhë? Si do të reagonit?

LUANI – Ju gjithmonë keni pëlqyer të tregoni pasurinë tuaj dhe asetet tuaja. Gjithmonë vishni rroba projektuesi, këpucë të shtrenjta, stoli të çmuara dhe aksesorë të çmuar dhe të modës më të fundit. I bëni të gjitha këto vetëm për t’u vënë re!

Askush nuk do të guxonte kurrë të mendonte se skeleti juaj në dollap është vetëm ai i borxheve. Për të pasur një mënyrë jetese të rehatshme dhe luksoze, në fakt shpesh vraponi pas kredive të vogla.

VIRGJËRESHA – Pas një paraqitjeje të patëmetë, gjithashtu fshihni diçka dhe e bëni me më shumë dinakëri se shenjat e tjera. Pak do të jenë në gjendje të mendojnë se ju keni zakon të mbledhjes së objekteve (madje edhe intime) që i përkisnin ish-it tuaj.

Jeni shpesh fetishistë të mëdhenj, por preferoni të mos e thoni hapur atë për shkak të frikës se do të gjykoheni në mënyrë negative nga ata që ju njohin. Kjo pjesë e personalitetit tuaj shpesh ju bën të keni atraksione të forta ndaj njerëzve ekstravagantë.

PESHORJA – Ju keni një dashuri të brendshme për estetikën dhe vazhdimisht kërkoni bukurinë dhe harmoninë e formave kudo.

Të pranosh që të përdorësh disa rihapje të vogla estetike ose kirurgji plastike do t’ju stresonte shumë në nivelin psikologjik, kështu që preferoni ta hiqni atë ose të pretendoni se është gjithnjë puna e “nënës natyrë”. Mos harroni, megjithatë, se të paktën me mjekët tuaj, ju duhet të jeni i sinqertë dhe të mos fshihni detaje të rëndësishme në lidhje me trupin tuaj të dashur.

AKREPI – Askush nuk do të jetë në gjendje të zbulojë skeletet tuaja në dollap: ju jeni të sigurt dhe krenarë për këtë aftësi të madhe. Ju pëlqen të veproni në fshehtësi dhe jeni të tërhequr për gjithçka që është e ndaluar.

Ju kurrë nuk do të pranoni të mblidhni foto dhe filma të partnerëve tuaj, veçanërisht nëse nuk keni qenë i autorizuar ta bëni këtë. Kompjuterët dhe telefonat celularë janë plot me dosje të koduara, në të cilat mund të gjeni gjithçka, nëse fjalëkalimet nuk ishin të pamundura për të zbuluar.

SHIGJETARI – Gjykimi i njerëzve për ju është shumë i rëndësishëm dhe ju jeni mësuar të jepni një imazh të kulturuar, të mençur dhe të ditur për veten. Të gënjesh për rrugën tuaj të studimit ose shkollimin tuaj është një skelet që shpesh fshihet në dollapin tuaj.

Ju jeni absolutisht të bindur se mund të jetë e dobishme për t’u pranuar në një shoqëri të klasit të lartë, siç është ajo që zakonisht ndiqni. Për fat të keq, megjithatë, nuk jeni shumë të mirë në thënien e gënjeshtrave dhe shpesh zhvatni veten me duart tuaja.

BRICJAPI – Nuk e kuptoni pse keni besimin e çuditshëm se duke treguar ndjenjat dhe emocionet tuaja është një shenjë e dobësisë. Ky është skeleti juaj në dollap. Hyrja në zemër u jepet vetëm disa njerëzve të zgjedhur, të cilët ju jeni me fat të që i keni në jetën tuaj.

Nuk ka asgjë të keqe që të tregoni dobësitë tuaja dhe kjo do t’ju lejonte që të keni një jetë më përmbushëse dhe të lumtur sentimentale sesa ajo që ju përket.

UJORI – Çfarë mund të fshihet ngas persona si ju? Ju shpesh mburreni për të mos gënjyer kurrë, por veçantia juaj është që të heqësh shumë gjëra të vogla (dhe jo vetëm) që ndikojnë në jetën tuaj personale. Dhe kështu, kur bëni njohje të reja, mund të harroni të thoni se jeni i martuar ose keni fëmijë që presin për ju në shtëpi.

Për ju është jetësore të jepni idenë e të qenit njerëz të lirë, të cilët nuk duhet t’i japin llogari kujtdo prej asaj që bëjnë ata.

PESHQIT – Pas një fytyre engjëllore dhe naive si suajës, fshihet diçka shumë e ndryshme nga paraqitja juaj dhe ju shpesh keni kënaqësi transformimin e realitetit me imagjinatën tuaj dhe gënjeshtrat tuaja të vogla. Megjithatë, skeleti juaj i vërtetë në dollap është varësia nga pirja e duhanit, alkooli ose substanca të tjera (jo domosdoshmërisht ilegale ose shumë të dëmshme për shëndetin tuaj, si kafe).

Nuk ju pëlqen të pranoni dobësitë tuaja dhe mendoni se të tjerët mund ta bëjnë këtë pa i ditur ato! /Telegrafi/