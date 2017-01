10 këshilla për të zgjedhur psikologun e duhur

Psikoterapia është mundësia më e mirë për t’u përballur dhe për të zgjidhur problemet e ndryshme. Por si ta kuptojmë që kemi zgjedhur personin e duhur për të na ndihmuar?

Sado të zotë të jeni për të dëgjuar miqtë, apo të keni kultivuar te vetja aftësinë për të kuptuar të tjerët, duke depërtuar thellë në problemet e tyre, e keni të pamundur të bëni rolin e një psikologu. Prandaj për të zgjedhur personin e duhur, duhet të ndiqni këto 10 këshilla.

1 – Mund t’i besoni një psikologu kur ai bën një jetë normale dhe është njeri i rregullt

Në përgjithësi, fjala psikolog të krijon besim. Jo më kot edhe figura e psikologut është model për pacientin. Por ndonjëherë është e vështirë të jesh profesionist i besueshëm kur përpiqesh të sistemosh jetën e të tjerëve, ndërkohë që e jotja është bërë lëmsh e li. Ndaj, para se të ndihmoni të tjerët, duhet të jeni psikolog i vetes.

2 – Duhet të jetë në lartësinë e duhur

Një psikolog i mirë duhet ta vazhdojë punën edhe atëherë kur ndihet në lartësinë e duhur. Në qoftë se një terapist iu duket i besueshëm, ai nuk ndjen asnjë lloj forme kritike karshi jush. Kjo tregon se është profesionist i zoti.

3 – Duhet të jetë i qartë dhe kompetent

Një tregues tjetër pozitiv është kur psikologu në fjalë është i qartë dhe i zoti, iu komunikon rregullat, kushtet dhe kohën që do të kaloni bashkë, duke iu kërkuar angazhim, bashkëpunim dhe seriozitet deri në fund të takimit.

4 – Nuk duhet të mburret

Mund të thoni se keni gjetur terapistin e duhur vetëm atëherë kur ai nuk iu mburret se është i zoti, por e quan veten ekspert të mekanizmave funksionalë të njeriut, që duke bashkëpunuar me ju, të përmirësojë gjendjen tuaj shpirtërore dhe t’ju rikthejë buzëqeshjen.

5 – Duhet të jetë profesional

Nuk ka rëndësi nëse psikologu është burrë ose grua, i ri ose moshë e mesme. Duhet të jetë profesional, t’ju dëgjojë, të jetë i qartë dhe i përgatitur.

Lexo po ashtu: Çfarë nënkupton përemri vetor “unë” gjatë bisedave

6 – Mos u besoni atyre që iu kërkojnë miqësi

Distancohuni nga psikologët që iu kërkojnë të bëheni miq ose mikesha. Në këto raste ndarja profesionale është shumë e rëndësishme dhe çdo lloj marrëdhënie tjetër nuk lejon që terapia të kryhet ashtu siç duhet.

7 – Nuk duhet të jetë i fshehtë, me dy fytyra dhe joshës

Duhet të largoheni menjëherë prej tij/saj në qoftë se ju duket i fshehtë, me dy fytyra, joshës, ose ju propozon çfarëdo lloj kontakti tjetër jashtë terapisë, për shembull të pini një birrë në një pab, bar, restorant, etj…

8 – Largohuni nëse ju kërkon kontakt fizik ose seksual

Largohuni menjëherë prej tij nëse ju propozon kontakt fizik ose seksual. Mund të ndodhë që ta pëlqeni psikologun/en tuaj, por detyra juaj është që t’ia thoni hapur. Pastaj e keni në dorë vetë për të bërë një zgjedhje më serioze: ajo që doni për veten është një terapi profesionale, apo kërkoni një lidhje sentimentale ose seksuale.

9 – Duhet të ndiheni të lidhur pas tij/saj

Nuk duhet të shqetësoheni në qoftë se gjatë terapisë ndiheni të lidhur me terapistin tuaj. Bëhet fjalë për një hap të dobishëm dhe të rëndësishëm për rrugëtimin tuaj. Duhet të shqetësoheni kur ndodh e kundërta, pra kur terapisti juaj ndihet i lidhur pas jush.

10 – Psikologu nuk duhet të kontrollojë jetën tuaj

Duhet të dini se nuk keni zgjedhur psikologun e duhur kur ky i fundit “dhunon” kufirin personal, pra kur ju thotë se çfarë duhet dhe s’duhet të bëni, me kë duhet dhe s’duhet të dilni, ose të kontrollojë jetën private, marrëdhëniet me të tjerët dhe zgjedhjet që bëni. Ja pse është e rëndësishme të gjeni psikologun e duhur. Pasi të keni bërë zgjedhjen e duhur, terapia do të jetë më efikase dhe do të arrini më shpejt rezultatet që dëshironi./psikologjia.org/