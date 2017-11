10 dallimet midis burrave dhe grave

Njerëzit kanë qenë të lidhur në një mënyrë të caktuar me njëri-tjetrin dhe kjo për arsye të ndryshme, por ka dallime mes dy gjinive.

Natyrisht, burrat dhe gratë janë të ndryshëm në mënyrat më të dukshme, por a keni menduar ndonjëherë se çfarë i bën të dyja gjinjtë krejtësisht të kundërta? Dallimet shkojnë mbrapa dhe ka shumë arsye pse ky ndryshim është përgjegjës për mënyrën se si jemi sot. Njerëzit kanë qenë të lidhur në një mënyrë të caktuar dhe janë mënyra se si janë për një arsye. Këto janë 10 dallime që ne bast ju nuk ishin në dijeni të:

# 10 Seksi dhe romanca

Të dy gjinitë kanë mendime shumë të ndryshme kur është fjala për seksin, romancën, dhe mirë, prioritetet. Burrat janë katër herë më shumë gjasa të besojnë se seksi dhe romantizma janë e njëjta gjë. Gratë kanë lindur me më shumë hapësirë ​​për dialog të ndjeshëm në krahasim me burrat dhe shohin seksin dhe romancën si krejtësisht të ndryshme. Burrat dhe gratë i kanë njohur këto dallime, prandaj është e rëndësishme të komunikosh dhe të shprehësh mendimet.

# 9 Burrat dhe gratë evoluan ndryshe

Për kohën më të gjatë, trurin e burrave u programuan për t’i përshtatur punët e tyre; gjuetisë dhe mbrojtjes së paketës së tyre ose tufës. Për të arritur me sukses këto detyra, ata mësuan të shkëpusnin dhe pezullonin ndjeshmërinë e tyre, ndërkohë që përqendroheshin vetëm në mbijetesën. Nga ana tjetër, truri i grave zhvilloi më shumë role relacionale. Mënyra se trurit e burrave dhe grave kanë evoluar gjatë shekujve luan një rol në atë se si ato lidhen me njëri-tjetrin sot. Kjo është arsyeja pse gratë shpesh duan më shumë dialog të ndjeshëm nga burrat. Është vetëm se si njerëzit janë të lidhur me tel.

# 8 Ata nuk shohin të njëjtën mënyrë

Burrat dhe gratë fjalë për fjalë nuk i shohin gjërat në të njëjtën mënyrë. Nga pika e dritës që godet retinë në informacionin që vjen në korteksin cerebral, ky proces fillestar i shikimit në vetvete është shumë i ndryshëm. Këto janë dallimet biologjike:

# 7 Foshnjat femra si fytyrat, foshnjat mashkullore si objekte lëvizëse

Meqenëse ne kemi vendosur që burrat dhe gratë të shohin ndryshe, kjo nuk duhet të jetë një surprizë e madhe. Mbi 100 foshnja janë studiuar nga afër në ditën e lindjes së tyre. Ata u ballafaquan me dy zgjedhje; njëra ishte duke kërkuar fytyrën e një të reje dhe njëri ishte një celular i varur. Studiuesit nuk ishin të informuar për gjininë e foshnjave ndërsa regjistronin lëvizjen e tyre të syve. U zbulua se djemtë kishin dy herë më shumë gjasa të vështronin në rrotullën e lëvizshme ndërsa vajzat kishin më shumë gjasa të shihnin fytyrën.

# 6 Gratë përdorin të dy anët e trurit për t’iu përgjigjur përvojave emocionale ndërsa burrat përdorin vetëm një

Një studim i kohëve të fundit i kryer në Universitetin e Stanfordit zbuloi se kur një femër u shfaq një pamje emocionale, pothuajse 9 zona të ndryshme të trurit u ndriçuan. Kur një njeri u tregua i njëjti fotografi emocionale vetëm dy zona të trurit u ndriçuan. Në një mesatare, gratë mbajnë kujtime shumë më të forta të ngjarjeve emocionale sesa meshkujt.

# 5 Meshkujt janë ngjallur nën stres ndërsa femrat janë të fikura

Çuditërisht, burrat marrin një goditje shtesë seksuale kur vihen në një mjedis apo situatë të vështirë. Ata do të lidhin shumë më mirë me një femër në një mjedis stresues ose agresiv. Përkundër kësaj, një femër ka më shumë gjasa të kundërshtojë përparimet e një mashkulli në një mjedis stresues. Kortisoli bllokon oksitocin në trurin femëror duke vrarë dëshirën për çdo kontakt fizik. Nëse një grua ka marrëdhënie seksuale në situata stresuese, ajo nuk do të jetë në gjendje të orgazmojë, ndërsa amigdalja e saj është aktive. Kjo është qendra e ankthit, agresionit dhe frikës. Orgazma femër në të vërtetë rrit shanset e saj për shtatzëni.

Nëse një femër është e theksuar, ajo është më shpesh një reagim ndaj mjedisit që ajo e sheh të papërshtatshme për t’u mbetur shtatzënë. Megjithatë, për një mashkull, një mjedis i rrezikshëm është një katalizator që dëshiron të riprodhojë me sa më shumë femra të jetë e mundur.

# 4 Miqësitë tona janë të ndryshme

Gratë kanë tendencë të kenë shumë miqësi që veprojnë së bashku për të formuar një rrjet të gjerë mbështetës emocional. Miqësitë e një burri janë shumë të ndryshme nga ato të një gruaje; ata tentojnë të rrotullohen rreth interesave, aktiviteteve, konkurrencës dhe punës së përbashkët. Njeriu tjetër i rëndësishëm është shpesh personi i vetëm jashtë familjes së tij të afërt që mund ta mbështesë atë emocionalisht.

# 3 Ndryshimet evolucionare

Kjo është një çështje tjetër që tregon qartë dallimin midis burrave dhe grave. Eksperti Clara Wisner e quan këtë “mospërputhje evolucionare”. Kjo i referohet faktit se trupat e burrave dhe grave kanë evoluar që t’i përshtaten dy mjediseve shumë të ndryshme. Shumica e njerëzve nuk kërkojnë më për të jetuar dhe jo të gjitha gratë kanë nevojë për të riprodhuar. Ndonjëherë ky ndryshim në role mund të shkaktojë njëfarë konfuzioni për burrat dhe gratë, por kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të komunikoni atë që ndjeni.

# 2 Truri i një gruaje është më fleksibël sesa një njeri

Në momentet e caktuara në jetën e saj, një grua do të ketë një ristrukturim të madh të trurit të saj. Qarqet e saj të stresit do të tentojnë të shtypen, korteksi i saj do të rritet në madhësi dhe pjesa tjetër e trurit do të përjetojë një lloj tkurrjeje. Ajo nuk do të humbasë asnjë qelizë të trurit në këtë proces, por rrugët e saj do të ndryshojnë dhe rrjetet e reja do të formohen derisa truri i saj të kthehet në normale. Ky proces tenton të ndodhë më së shumti gjatë shtatzënisë.

# 1 Në kundërshtim me besimin popullor, janë burrat që bien në dashuri në shikim të parë

Në kundërshtim me besimin popullor, truri i një gruaje është vendosur të jetë më i kujdesshëm kur bëhet fjalë për bashkëshortët e mundshëm. Kur një grua është në dashuri, ka shumë më tepër aktivitet në fushat që përpunojnë intuitë, vëmendjen dhe kujtesën. Ndërsa burrat në dashuri tregojnë më shumë aktivitet në fushat e përpunimit vizual të nivelit të lartë. Një femër ka nevojë të vlerësojë ‘mbijetesën dhe vlerën e replikimit’ të një burri.

Një burrë, nga ana tjetër, e di pothuajse menjëherë nëse ai do të donte të kishte ndonjë marrëdhënie me një vajzë të bazuar në pamjen thjesht vizuale.