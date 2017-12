​Mazda 6 me dizajn të ri (Foto)

Mazda për herë të dytë ka freskuar “gjashtëshin” aktual dhe përveç ndryshimeve stilistike, vjen me motor me 250 kuaj fuqi.

Prodhuesi japonez ka prezantuar në tregun amerikan Mazda 6 për 2018 dhe ky është ridizajni i dytë që nga viti 2012 kur është lansuar gjenerata e tanishme.

Automobil tash ka pamje moderne dhe ka motor benzinë me katër cilindra 2.5 Skyactive-G me turbo-mbushës, me 250 kuaj fuqi.

Mazda 6 për 2018 në sallonet e shitjes në SHBA do të arrijë në pranverë, derisa premiera evropiane ritet në mars në panairin e automobilave në Gjenevë.