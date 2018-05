​Çdo i dyti fëmijë është i rrezikuar

Më shumë se një në dy fëmijë në botë janë të kërcënuar nga lufta, varfëria e madhe apo diskriminimi gjinor, shprehet me keqardhje OJQ-ja britanike “Save the Children” në një raport të publikuar sot.

Në këtë dokument të titulluar “The Many Faces of Exclusion” (Fytyrat e shumta të përjashtimit), organizata ka krijuar një klasifikim me 175 vende, sipas kërcënimeve që rrezikojnë fëmijët në fushat e edukimit, shëndetit, ushqimit dhe dhunës.

Singapori dhe Sllovenia janë ato që ndodhen në krye të klasifikimit, para vendeve nordike (Norvegji, Suedi, Finlandë).

Në ekstremin tjetër gjenden dhjetë vende të Afrikës Qendrore dhe Perëndimorë, ku edhe Nigeria që është në vendin e 175-të.

OJQ-ja thekson se pavarësisht fuqisë së tyre ekonomike, ushtarake dhe teknologjike SHBA-ja (36), Rusia (37) dhe Kina (40) vijnë pas të gjitha vendeve të Europës Perëndimore në këtë klasifikim./21Media